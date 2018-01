Portugal consumiu  40% das energias renováveis produzidas no país em 2017

No ano passado, a produção renovável abasteceu quase metade do consumo mais o saldo exportador, com as centrais hidroelétricas a representarem 11% do consumo, as eólicas 23%, a biomassa 5% e as fotovoltaicas 1,6%, de acordo com a REN.

Esta companhia, responsável pela gestão global e nacional dos sistemas elétrico e de gás natural, explica também que o saldo exportador registado neste período equivale a 5,4% do consumo nacional. No mesmo período, o índice de produtibilidade hidroelétrica situou-se em 0,47 (média histórica igual a 1), o terceiro mais baixo dos registos da REN, apenas superado pelos verificados em 1992 e 2005, e o índice de produtibilidade eólica em 0,97 (média histórica igual a 1).

O consumo de energia elétrica, no último mês do ano, registou um forte crescimento homólogo de 4,1%, suportado por temperaturas inferiores às verificadas no mesmo mês do ano anterior e a REN conclui que, considerando a correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis, o consumo regista ainda assim uma evolução de 2,8%.

Em 2017 o consumo totalizou 49,6 TWh, com um crescimento face ao ano anterior de 0,7%, ou +1,4% com correção de temperatura e dias úteis, ou seja, trata-se do 3º ano consecutivo de crescimento dos consumos, que fica agora a cerca de 5% do máximo atingido em 2010.

As condições hidrológicas mantêm-se extremamente negativas com o índice de produtibilidade hidroelétrica, em dezembro, a situar-se em 0,28, ou seja, o 3º índice mais baixo registado pela REN tendo em conta valores desde 1971.

Na produção eólica, as condições foram mais favoráveis com o índice de produtibilidade respetiva a situar-se ligeiramente acima dos valores médios, com 1,04. Este mês, as fontes renováveis abasteceram 45% do consumo de eletricidade, enquanto a produção não renovável abasteceu 50% com o gás natural a representar 26% e o carvão 24%. O saldo de trocas com o estrangeiro foi importador representando cerca de 5% do consumo nacional.

Ano recorde para o consumo de gás natural em Portugal

Em 2017, o consumo de gás natural, impulsionado pelo mercado elétrico, totalizou 69,7 TWh, com um crescimento de 24,8% face ao ano anterior, repartido por 79% no segmento do mercado elétrico e 4,1% no mercado convencional.

Trata-se do consumo anual mais elevado de sempre, ultrapassando em 21% o anterior máximo registado em 2010. No segmento do mercado elétrico, o consumo foi igualmente o mais elevado de sempre, ultrapassando o anterior máximo de 2008.

Em dezembro, no mercado de gás natural, registou-se a primeira queda homóloga verificada no consumo este ano, devido a uma redução de 14,5% registada no segmento de produção de energia elétrica.

No segmento convencional registou-se um crescimento homólogo de 1,9%.