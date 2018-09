Portugal e Angola em vias de acabar com a dupla tributação

Tudo indica que Portugal e Angola vão assinar na próxima semana o acordo para o fim da dupla tributação. A notícia é avançada esta manhã pelo Negócios.

O jornal escreve que o acordo vai ser assinado durante durante a visita do primeiro-ministro, António Costa, a Luanda, que se realiza nos dias 17 e 18 de setembro.



Esta é uma medida há muito reclamada por empresários dos dois países que se queixam de ver o mesmo rendimento ser taxado em Angola e em Portugal.

Na visão de Paulo Nunes de Almeida, presidente da Associação Empresarial de Portugal, Angola "é um parceiro determinante a vários níveis", uma vez que "é um mercado muito importante de destino das exportações portuguesas, em particular para fora da União Europeia e naquilo que tem a ver também com o investimento de Portugal em Angola e também com os portugueses que vivem em Angola."

"Portugal e os empresários portugueses podem ter um papel relevante com novos investimentos, transferência de conhecimentos, ao nível da qualificação dos recursos humanos, no sentido do intercâmbio de mercados entre a Europa e a África."

À TSF, o secretário de Estado da internacionalização, Eurico Brilhante Dias, confirmou apenas que decorrem negociações para o fim da dupla tributação.