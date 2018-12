Portugal é dos países europeus onde os salários menos crescem

Portugal é dos países da União Europeia (UE) onde os salários menos têm crescido no último ano. Os números são do Eurostat, o gabinete estatístico da UE, que revelam que até ao final do terceiro trimestre os custos com salários em Portugal, por hora, subiram 1,9% na comparação com o período homólogo.

Ou seja, bastante abaixo dos 2,7% da média da UE ou dos 2,5% da zona Euro, para já não falar das subidas a rondar ou mesmo acima dos 10% em vários países de Leste. Portugal é o sétimo (entre 28 países) onde os custos com salários menos crescem.

Os dados também revelam que as maiores subidas em Portugal estão a acontecer nos salários fora das empresas, nomeadamente no setor público onde os custos cresceram 2,3%, enquanto nas empresas se ficaram pelos 1,6%.

Por setores de atividade, os custos com salários estão a subir muito, em Portugal, na área da construção civil: +3,5%, acima da média europeia.

Pelo contrário, na indústria (+1,6%) e nos serviços (+1,1%) os aumentos são, respetivamente, o terceiro e o quarto mais baixos da UE.