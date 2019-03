"Portugal é o lugar certo para produzir e para inventar produtos e serviços"

Ouça a peça de Liliana Costa com as declarações de António Costa

António Costa puxou dos galões portugueses, na assinatura das parcerias entre a Bosch e as universidades do Minho e do Porto, na manhã desta segunda-feira.

A multinacional alemã vai investir mais de 50 milhões de euros até 2022, nas unidades de Ovar e Braga, com o intuito de criar novos produtos nas áreas da mobilidade, cidades inteligentes e seguras.

O primeiro-ministro elogiou a Bosch "pela forma como tem sabido ser um exemplo para o resto da indústria alemã e internacional de como Portugal é o lugar certo, não só para produzir, [mas também] para inventar produtos e serviços de alta qualidade para todo o mundo".

No discurso durante a apresentação da parceria, António Costa assegurou que o mais importante é ambicionar estar entre os melhores. "Não queremos competir nos custos de trabalho com os países asiáticos, a ambição que temos de ter é aproximar os nossos níveis de rendimento e qualidade dos nossos postos de trabalho àquelas que são as qualidades dos postos de trabalho mais elevados dos países mais desenvolvidos da Europa", revelou o governante.

O chefe do Executivo sublinhou ainda que Portugal vai continuar a crescer acima da média europeia e por uma década.

A Bosch é um dos maiores empregadores do país, com 4500 colaboradores, e o novo investimento obriga a contratar 300 trabalhadores para novos projetos.