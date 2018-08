Portugal no pódio da energia mais cara da Europa

Na eletricidade, o preço por Quilowatt-hora (Kw/h) em Portugal chega aos 0,2357 euros, só ultrapassado pelo preço na Bélgica e na Dinamarca.

No gás, à frente de Portugal só mesmo a Suécia e a Irlanda. Os portugueses pagaram no ano passado 0,0931 euros por Kw/h de gás natural.

Os dados do Eurostat, referentes a 2017, desagregam as diferentes componentes do custo da energia: fornecimento, transporte e impostos.

E só a Dinamarca paga mais impostos na eletricidade do que Portugal. Dos 24 cêntimos do custo total por Kw/h, 12 cêntimos dizem respeito à fiscalidade, ou seja, metade do custo são impostos e 6 cêntimos são para pagar a rede de transporte.

Os valores apresentados esta terça-feira pelo Eurostat são valores brutos que não levam em conta os padrões de poder de compra (PPC) de cada um dos países.