Portugal volta a ser o melhor destino turístico do mundo

Portugal continua a ser o único destino na Europa a conquistar este galardão, entregue numa cerimónia que decorreu este domingo na cidade de Lisboa.

Entre os 17 finalistas ao prémio de melhor destino do ano Portugal levou a melhor em relação a destinos como o Brasil, a Grécia, Maldivas, Marrocos, Espanha e Estados Unidos. Assim, Portugal conseguiu voltar a vencer o mais prestigiado galardão mundial de Turismo.

É "um prémio dado a todos os portugueses", confessa a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, para quem este prémio "é o resultado da imagem internacional que Portugal ganhou nos últimos tempos e da sua capacidade de impressionar o mundo pela forma como conseguiu mostrar que o Turismo tem um papel essencial na dinamização de um país".

Um prémio que vai trazer mais responsabilidade ao Turismo Português. "A responsabilidade é cada vez mais no sentido de mostrarmos todo o Portugal que nós temos com esta autenticidade e a capacidade de surpreendermos as pessoas que nos visitam", adianta Ana Mendes Godinho.

De acordo com a governante, "quem nos visita diz que Portugal é o destino onde se sente o conceito de luxo atual que é a autenticidade com inovação e criatividade".

O próximo desafio é fidelizar o turista. "Tornar Portugal como um destino viciante" e deste modo "que o destino seja uma forma de mobilizar outros setores e atividades económicas e assim tenha um efeito arrastador sobre toda a economia", sustenta Ana Mendes Godinho.