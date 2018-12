Portugueses vão gastar em média 370 euros em prendas de Natal... e esquecer a dieta

Os portugueses contam gastar este ano, nas compras de Natal, cerca de 372 euros, uma quantia semelhante à de 2017. O valor é revelado por um estudo do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM) e permite perceber a diferença para os 400 euros que se gastavam, em média, há 10 anos.

A professora do IPAM que coordenou este estudo, Mafalda Ferreira, explica à TSF que na hora de escolher os presentes - à exceção dos brinquedos para as crianças - os portugueses optam por oferecer algo com utilidade.

"Quando falamos dos adolescentes e dos adultos, os presentes com cariz mais utilitário aparecem em primeiro lugar, concretamente roupa e sapatos", explica. Estes são objetos utilitários mas são também "objetos de alguma satisfação" e surgem em primeiro lugar na lista de produtos escolhidos para estas faixas etárias.

Quanto ao local das compras, os centros comerciais continuam a ser o local preferido dos portugueses para adquirir produtos, seguidos de "uma mescla de comportamentos", composta por comércio de rua e compras na internet.

O estudo do IPAM revela também que 31% dos inquiridos espera gastar menos de metade do subsídio de Natal nas compras deste ano, sendo que uma grande percentagem vai mesmo esperar pelos saldos do período pós-natalício.

"Dez por cento dos inquiridos faz as compras dos presentes após o Natal, justificando com a questão dos preços. Neste momento, pode não corresponder exatamente ao cenário que vamos verificando, isto porque encontramos já várias promoções como Black Fridays e Cyber Mondays", explica a coordenadora do estudo.

Dieta fica fora da consoada

No que diz respeito à mesa de Natal, mesmo que durante o ano os portugueses tenham feito dieta, ela não chega à mesa.

"Curiosamente, na altura do Natal, mantém-se a lógica mais tradicional. Uma percentagem muito significativa dos nossos inquiridos refere que vai comprar bacalhau no Natal (64%), doces típicos e bolo-rei (57%). Estes são valores muito convencionais" que mostram que, independentemente da dieta, a tradição fala mais alto nesta altura do ano.