Preço da eletricidade baixa 3,5% já em janeiro

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos anunciou esta segunda-feira em comunicado a decisão sobre as tarifas de energia elétrica para 2019. O regulador prevê uma redução de 3,5% na fatura dos clientes do mercado regulado.

"Para os consumidores que ainda estejam no mercado regulado (ou tenham tarifa equiparada), cerca de 6% do consumo total, a variação das tarifas de venda a clientes finais em BTN será de - 3,5%", avança o regulador na nota enviada às redações.

Os preços da eletricidade para as famílias que ainda estão em mercado regulado descem assim pelo segundo ano consecutivo, depois de a ERSE ter revisto a proposta feita em outubro, que previa uma subida das tarifas de 0,1%.

Ora, numa fatura de 45,10€, os consumidores irão poupar cerca de 1,58 euros.

DECO considera redução insuficiente

Numa primeira reação à decisão anunciada pela ERSE, a DECO sublinha que a redução do preço da luz em 3,5% "é um sinal positivo, mas que não irá retirar Portugal do todo da tabela Europeia da eletricidade mais cara".

Numa nota enviada à TSF, a associação de defesa do consumidor reitera que "a luz e o gás, legalmente, são serviços públicos essenciais, pelo que deveriam ter a mesma taxa aplicada aos bens de primeira necessidade, como os produtos alimentares básicos".

Rita Rodrigues, da DECO, diz que "o melhor teria sido o governo avançar com a redução do IVA de 23% para 6%".

"Com a redução do IVA de 23% para 6%, o custo da eletricidade e do gás (natural e engarrafado) sofreria um decréscimo de cerca de 13%, e os portugueses poupariam € 70, por ano, na eletricidade, e € 40, no gás", frisa a DECO.