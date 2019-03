Preço das casas volta a subir

O preço de venda das casas em Portugal continental aumentou 15,4% em dezembro de 2018, face a igual mês do ano anterior, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pela Confidencial Imobiliário no âmbito do Índice de Preços Residenciais, o indicador que acompanha a evolução dos preços efetivos de transação de habitação no país.

"Esta subida representa uma aceleração face aos 12,8% registados no final de 2017 e reflete o comportamento homólogo predominante ao longo de 2018, que entre abril e setembro se situou entre os 15% e os 16%, chegando mesmo a atingir mais de 17% meses de outubro e novembro", refere numa nota.

Ainda assim, continua, "o desempenho homólogo dos preços em dezembro apresenta um arrefecimento face ao mesmo indicador observado no mês anterior, quando foi atingida a valorização mais elevada em 10 anos (17,3%)".

Em termos mensais, os preços encerraram o ano em estabilização, apresentando uma diferença residual de -0,1% em dezembro comparativamente com o mês anterior.

Em termos gerais, segundo a Confidencial Imobiliário, 2018 deu continuidade ao ciclo ininterrupto de cinco anos de valorizações homólogas (desde finais de 2013), o qual se intensificou fortemente desde meados de 2017, período a partir do qual os preços residenciais observam subidas homólogas superiores a 10%.

"Na sequência deste percurso de recuperação, os preços da habitação em Portugal apresentam um ganho de 46% face a meados de 2013, quando atingiram o seu ponto mais baixo", acrescenta.

Preço médio do arrendamento de casas em Portugal aumentou 37% em 2018

O preço médio das casas em Portugal em 2018 aumentou 37% no arrendamento face a 2017, fixando-se em 1.106 euros, e 25% no mercado de compra e venda, situando-se em 247.090 euros, revelou esta terça-feira o portal de imobiliário Imovirtual.

Neste âmbito, Lisboa foi o distrito que, a nível nacional, registou o preço médio mais elevado da habitação em 2018, tanto no arrendamento (1.475,53 euros) como na venda de casas (329.833,29 euros), de acordo com a análise de todos os anúncios novos de apartamentos e moradias para arrendamento e venda, inseridos no Imovirtual em 2017 (492.595) e em 2018 (641.203).

Relativamente ao mercado de arrendamento, o distrito que maior crescimento registou no preço médio das casas foi Beja (85%), seguido de Lisboa (31%) e da ilha da Madeira (30%), segundo os dados do Imovirtual, enviados à Lusa.

Consequência desta dinâmica de valorização, "em Portugal o preço médio de arrendamento de apartamentos e moradias passou de 808 euros em 2017 para 1.106 euros em 2018, um aumento de 37%".

Os dados globais de 2018 mostram ainda que os distritos com o preço médio de arrendamento na habitação mais baixo foram, respetivamente, a Guarda (347,13 euros), Portalegre (370 euros), Castelo Branco (386,12 euros), Vila Real (405,43 euros) e Santarém (420,23 euros).

"A nível nacional, o distrito da Guarda foi o único que apresentou uma queda no preço médio de arrendamento, passando de 360 euros em 2017 para 347 euros em 2018", informou o Imovirtual.

No 'rating' dos cinco distritos com o preço médio de arrendamento na habitação mais elevado em 2018, Lisboa (1.475,53 euros) ocupou a primeira posição, seguida do Porto (1.102,14 euros), Faro (878,73 euros), Beja (726,27 euros) e Setúbal (685,83 euros).

Em relação ao mercado de compra e venda, os preços dispararam em 2018, comparativamente com o ano anterior, registando-se "um aumento de 25% no preço médio de venda das casas, subindo de 197.561 euros para 247.090 euros, a nível nacional".

Segundo o portal imobiliário, os distritos que apresentaram um preço médio de venda na habitação mais elevado foram, respetivamente, Lisboa (329.833,29 euros), Faro (316.201,64 euros), Porto (219.906,06 euros), Leiria (213.221,42 euros) e Setúbal (206.326,21 euros).

No distrito de Lisboa, o preço médio de venda de um apartamento ou moradia foi "33% maior do que a média nacional" registada em 2018.

Já o preço médio mais baixo de casas para venda em 2018 localizou-se nos distritos de Castelo Branco (123.873,80 euros), Portalegre (142.989,85 euros), Guarda (147.913,8 euros), Beja (151.606,72 euros) e Santarém (153.650,35 euros), segundo os dados do portal, indicando que "Portalegre foi o único distrito que manteve o seu preço médio em 2018 relativamente ao ano anterior".

Em termos de crescimento, os distritos de Setúbal e Leiria foram os que verificaram um maior aumento no preço médio de venda de casas em 2018, face ao ano anterior, ambos com uma subida de 33%, seguidos do Porto (26%), Lisboa (24%) e Faro (15%).

No que diz respeito à dinâmica de oferta de apartamentos e moradias para arrendamento e venda, o portal imobiliário Imovirtual registou "um aumento de 30% de novos anúncios de casas" em 2018 (641.203), comparativamente a 2017 (492.595).