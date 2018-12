Prémios Millennium Horizontes distinguem melhores empresas nacionais

A gala de entrega dos Prémios Millennium Horizontes 2018 vai decorrer esta quinta-feira no Altice Fórum Braga, premiando as melhores empresas nacionais em diferentes categorias.

"É uma iniciativa para distinguir os melhores casos de excelência em termos de inovação, exportação e dinamismo empresarial na capacidade de criar novos mercados, de ir à procura de novas oportunidades de negócios e também de apresentar produtos de valor acrescentado no mercado internacional", destaca Miguel Magalhães Duarte, diretor de comunicação do Millennium BCP.

A jornalista Liliana Costa traça o retrato aos Prémios Millennium Horizontes

Esta segunda edição recebeu um total de 832 candidaturas, tendo sido selecionados 45 finalistas. Destes, nove receberão do júri os troféus correspondentes às categorias.

"Tivemos um aumento de candidaturas superior a 40 por cento em relação ao ano passado e houve empresas que apresentaram candidaturas em mais do que uma categoria, de setores e dimensões muito variados", acrescentou, em declarações à TSF, Miguel Magalhães Duarte.

Os Prémios Millennium Horizontes 2018 dividem-se nas seguintes categorias: Exportação, Internacionalização, Inovação e Microempresa. Pela primeira vez este ano foram criadas duas novas categorias, PT2020 e Garantia Mútua, para distinguir as empresas com projetos financiados pelo programa PT2020 e as que usaram a garantia mútua para apoiar as suas operações no estrangeiro.

Os candidatos surgem de norte a sul do país, dos setores tradicionais aos da economia digital. "Houve uma participação muito diversificada quer em termos de setores, desde os tradicionais até à tecnologia de ponta relacionada, por exemplo. com software e produtos de fornecimento à indústria automóvel, quer em termos de localização, com empresas de todo o país e de todas as dimensões, o que mostra a transversalidade desta iniciativa", acrescentou o diretor de comunicação do Millennium BCP.

A cerimónia de entrega dos Prémios Millennium Horizontes 2018, com início marcado para as 16 horas desta quinta-feira no Altice Fórum Braga, contará com a intervenção do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.

A abertura será presidida por Nuno Amado, presidente do conselho de administração do Millennium BCP e de Daniel Proença de Carvalho, presidente do conselho de administração do Global Media Group. Está ainda prevista a intervenção de Carlos Oliveira, ex-presidente do conselho de administração da InvestBraga - Agência para a Dinamização Económica de Braga.

Os Prémios Millennium Horizontes 2018 são uma iniciativa do Millennium BCP em parceria com o Global Media Group e com o apoio institucional da COTEC, AICEP e Universidade Católica.