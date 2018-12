Produtores de leite pedem ajuda ao governo para aumentar o preço pago ao produtor

A Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep) defendeu esta quinta-feira que o preço mínimo do leite pago aos produtores deve ascender a 37 cêntimos em 2019, aproximando-se do custo de produção, para colmatar as dificuldades do setor.

De acordo com os dados do Observatório Europeu do Leite, avançados pela associação, em outubro, o preço médio do leite fixou-se em 31,1 cêntimos por quilo, cinco cêntimos abaixo do preço médio na União Europeia, enquanto o custo de produção mantém-se superior a 37 cêntimos.

Ouvido pela TSF, Jorge Oliveira, presidente da Aprolep, lamenta que as grandes superfícies continuem a praticar preços demasiado baixos e que as indústrias se acomodem e não valorizem a matéria-prima do leite, o que acaba por desvalorizar o trabalho dos produtores.

Jorge Oliveira fala sobre o preço do leite e o porquê do valor atual

Os produtores pedem ao Governo que exerça pressão sobre os setores da indústria e distribuição de leite, para que também os produtores possam ter preços mais justos.

Ouvido pelo jornalista João Alexandre, Jorge Oliveira faz um apelo ao Governo

A Aprolep indicou ainda que, face às dificuldades do setor, os agricultores têm adiado investimentos e não retiram "um salário digno e compensador do trabalho necessário para o cultivo dos campos" e para o cuidado dos animais.

Atualmente existem em Portugal 4600 produtores, menos 200 do que em 2017.