PSD e CDS exigem responsabilidades por degradação da ferrovia

"O senhor ministro não tirou consequências. Ou vai pagar o que deve à CP ou vai tirar consequências, demitindo-se ou demitindo o presidente da CP", exigiu Hélder Amaral, deputado do CDS, ao ministro Pedro Marques, no final do debate sobre a degradação da ferrovia.

No mesmo sentido, Emídio Guerreiro, do PSD, acusa o Governo de não saber pedir desculpa. "Lamento que o senhor ministro não seja capaz de assumir as responsabilidades e, num exercício de humildade e de respeito para com os portugueses, assumir aqui na Assembleia da República que as coisas não correram bem", disse o deputado social-democrata.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, devolveu as críticas, respondendo que a degradação do setor é responsabilidade do Governo que geriu o país durante o resgate da Troika.

O jornalista Vítor Rodrigues Oliveira acompanhou o debate sobre o futuro da CP

Governo rejeita privatização, BE preocupado

Pedro Marques assegurou, em resposta ao Bloco de Esquerda, que, com este Governo, "não há privatização da CP, não há privatização da EMEF e não há privatização das linhas lucrativas da CP".

O deputado Pedro Filipe Soares quis saber se o futuro contrato de serviço público a ser celebrado entre o Estado e a CP contempla ou não os comboios de longo curso e a exploração futura da Fertagus. O ministro do Planeamento não deu respostas concretas, garantindo apenas que a CP não vai ser privatizada.

PCP e Os Verdes centraram a atenção nos recursos humanos, entendendo não serem suficientes os reforços prometidos pelo ministro para o setor.