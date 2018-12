Que portagens aumentam no próximo ano? Veja a lista

Os veículos Classe 1 não vão ver aumentos do preço das portagens nas seguintes concessões:

A4, a AE do Marão, que liga Porto a Bragança

A23, entre Torres Novas e Abrantes

A21, que liga Ericeira à Venda do Pinheiro

A8 e A19, no Litoral Oeste

A13, que liga Marateca a Coimbra e A13-1, conhecida como a Radial de Coimbra, e que une esta cidade a Condeixa

Também não haverá aumentos para a Classe 1 nas autoestradas do Grande Porto A41, conhecida como CREP, entre Perafita e Espinho e a A42, AE do Douro Litoral, que liga Ermida a Lousada.

Na Grande Lisboa, a A16 - que liga Alcabideche a Lisboa - não terá aumento para a Classe 1, mas terá um aumento de 10 cêntimos para os veículos da Classe 2.

O maior aumento verifica-se na A25, na concessão das beiras Litoral e Alta, uma AE que liga Aveiro a Vilar Formoso (25 cêntimos para as classes 1 e 4; 15 cêntimos para as classes 2 e 3).

A Via do Infante, A22, no Algarve, também terá um aumento no próximo ano para todas as classes exceto a Classe 2. Assim, as Classes 1 e 4 terão 15 cêntimos de aumento e Classe 3 terá 20 cêntimos de aumento.

Consulte aqui o quadro com o valor da taxa de portagem relativo ao total da viagem a vigorar a partir do dia 1 de janeiro de 2019