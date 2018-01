Rede Multibanco bateu novos recordes na época natalícia em 2017

Dezembro de 2017 fica registado como o melhor mês de sempre da rede Multibanco, período em que foram processadas mais de 250 milhões de operações.

Só no dia 22 foram processadas mais de 10,5 milhões de operações. Um dia depois a rede registou o maior número de compras, cerca de 5 milhões em 24 horas, com um pico de transações em Caixas e Terminais de Pagamento Automáticos ao meio-dia de 23 de dezembro com 263 operações processadas num segundo. Nessa mesma data, foi ultrapassado o meio milhão de utilizadores MB WAY, que efetuaram mais de um milhão de operações, num valor superior a 37 milhões de euros.

A rede registou ainda recordes do mês, ao alcançar um processamento mensal de mais de 100 milhões de compras nos Terminais de Pagamento Automático e totalizou mais de 250 milhões de operações na rede, o que tornou o mês de dezembro de 2017 como o melhor mês de sempre para a SIBS.