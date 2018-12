Rendimento Social de Inserção vai subir... Mas aumento não chega a três euros

O valor de referência de 189,52 euros deve vir a ser estabelecido pelo ministério da Segurança Social como o montante para o RSI.

O diploma, em forma de portaria, que atualiza os valores e que costuma sair no início do ano tem obedecido a uma regra: a reposição de 25% por ano do valor de RSI retirado com a crise. Ou seja, o RSI que em 2013 passou para 178,15 euros foi reduzido em 11,37 euros aos 189,52 euros entregues no ano 2012. É este montante de pouco mais de 11 euros que o Governo tem vindo a repor de forma faseada.

Foram 25% em 2016, mais 25% em 2017 e outros 25% em 2018. Faltam, para repor o valor na totalidade, 25% em 2019.

O jornalista José Mlheiro explica as alterações que vão acontecer ao Rendimento Social de Inserção

O Governo reviu a fórmula de atribuição desta prestação para as famílias, que passou a obedecer a 100% do valor de referência no caso do primeiro adulto, 70% para os restantes adultos e 50% para cada criança.

Assim, uma família com um agregado de dois adultos e duas crianças passa a receber 511,70 euros de RSI em 2019.

Em outubro de 2018 (últimos dados da Segurança Social), havia 220.615 beneficiários do Rendimento Social de Inserção.