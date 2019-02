Riqueza nacional está a descer. A culpa é dos estivadores, acusa o Governo

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, chamou os jornalistas para comentar os dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados esta quinta-feira pelo Instituto nacional de Estatística (INE). A última previsão do Governo indicava para um PIB de 2,3%, mas o Instituto Nacional de Estatística (INE) aponta para um PIB de 2,1% em 2018.

Para Pedro Siza Vieira, "é possível que uma parte da explicação [para esta desaceleração] esteja no comportamento das exportações no final do ano, devido à greve dos estivadores no Porto de Setúbal, que teve um impacto nos meses de novembro e dezembro relativamente ao desempenho das exportações".

Por outro lado, face a esta desaceleração assumida pelo Governo não vão, para já, ser mexidas as projeções para 2019. O Governo fez uma estimativa do PIB de 2,2% contra 1,8% do Banco de Portugal.

"Os dados do PIB estão em linha com as últimas projeções do Governo para 2019. Em abril, o Governo tem a obrigação de rever as suas projeções para a economia quando apresentar o Programa de Estabilidade e esse será o momento certo em função dos dados mais recentes para fazer alterações de estimativas", sublinha o ministro da Economia.

Pedro Siza Vieira adianta mesmo que nunca se viu nada assim. "Estes dados mostram que Portugal continua a crescer significativamente acima da média da União Europeia e da Zona Euro. O processo de convergência com a Europa dura há nove trimestres, o que significa que é o período mais longo de convergência com a Europa que temos desde o início do século".

José Milheiro ouviu declarações de Pedro Siza Vieira

O PIB em 2017 foi 2,8%, em 2108 foi 2,1% mas para o Governo, que cita previsões internacionais, "o crescimento da economia vai manter-se acima da média da zona Euro".