Santander Totta compra e integra Banco Popular Portugal

Com a concretização da fusão, após obtidas as autorizações dos reguladores, diz o Santander Totta que "o Banco Popular Portugal deixa de existir enquanto entidade jurídica, sendo todos os seus direitos e obrigações transferidos para o Banco Santander Totta".

Já em comunicado de imprensa, é explicado que os "balcões Popular Portugal vão adotar a marca Santander Totta" e que os trabalhadores do Popular também serão integrados no banco.

O presidente do Santander Totta, Vieira Monteiro, considerou, citado no comunicado, que esta operação fortalece o banco que lidera.

"A integração do Popular Portugal é uma grande oportunidade, porque queremos continuar a crescer de forma eficiente e sustentável. Juntos somos mais fortes. A partir de hoje, tornamo-nos no maior banco privado português em termos de ativos e crédito no mercado doméstico", disse.

O Santander Totta informou também no comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que concretizou a compra da Primestar Servicing, sociedade do Banco Popular que era responsável pelas recuperações de créditos e gestão de ativos imobiliários, e das atividades informáticas das empresas Ingenieria e Produban.

O banco espera ainda, segundo o comunicado de imprensa, que nos "primeiros dias de janeiro" se concretize a compra da seguradora Eurovida e a "tomada de controlo indireto da Popular Seguros", referindo que para isso já recebeu "as necessárias autorizações da ASF -- Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões".

Em 06 de junho, o Banco Central Europeu (BCE) decretou que o grupo espanhol Banco Popular não era viável e determinou a sua resolução.

O espanhol Santander acordou então comprar o Popular pelo preço simbólico de um euro.

Para permitir a compra, o Conselho de Administração do Banco Santander fez um aumento de capital de sete mil milhões de euros, para garantir o capital e as provisões necessários para que o Banco Popular possa operar com normalidade.

A operação teve impacto em Portugal, onde o Banco Popular tinha o Banco Popular Portugal.

Inicialmente, o Santander adquiriu também o Banco Popular Portugal, mas deu a indicação de que este seria vendido e integrado no Santander Totta, incluindo os seus 1.000 trabalhadores, numa operação interna.

Desde então, esperavam-se a autorização dos reguladores e supervisores, como o BCE, para que o negócio fosse feito, o que aconteceu hoje.

Não foi divulgado o valor a que o Santander vendeu ao Santander Totta o Banco Popular Portugal.

O Santander Totta teve lucros de 331,9 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 13% face ao mesmo período do ano passado.

Estes resultados não incluíram ainda o Banco Popular Portugal, que nesse período ainda pertencia ao espanhol Santander.