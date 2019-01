Sardinha em crise. Stock no mar é menos de metade daquilo que devia ser

A população de sardinhas partilhada por Portugal e Espanha, o chamado stock ibérico, vive uma situação semelhante à da população portuguesa de humanos: uma população de adultos estável, mas com cada vez menos juvenis, pondo em causa a renovação das gerações.

O stock de sardinha no mar entre o Golfo da Biscaia e o estreito de Gibraltar ronda atualmente as 150 mil toneladas, quando o valor mínimo para manter a renovação sustentada desse stock em águas dos dois países deveria ser no mínimo de 337 mil, com o valor ideal a dever chegar às 446 mil toneladas.

Em 1985, o stock total de sardinha nestas águas rondava um milhão de toneladas, verificando-se uma queda de cerca de 85% em pouco mais de 30 anos.

Mínimos históricos

O relatório anual sobre recursos pesqueiros publicado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sublinha que desde 2006 que as sardinhas adultas "têm decrescido, encontrando-se abaixo do ponto de referência biológica desde 2009", apesar de alguma estabilidade, a níveis mínimos, nos últimos anos.

Já o número de sardinhas juvenis atingiu um mínimo histórico em 2017, muito abaixo do que devia acontecer, apesar dos cortes decididos para as capturas autorizadas, com a espécie a dar sinais, há uma década, de uma "capacidade reprodutiva reduzida".

Razões que levam o Conselho Internacional para a Exploração dos Mares a considerar que o plano de gestão acordado entre Portugal e Espanha não garante a renovação do stock desta espécie nos mares, faltando conhecer a decisão dos dois governos sobre as capturas autorizadas para 2019.

Bacalhau bem. Carapau e cavala ainda melhor

No caso do bacalhau, os números agora reunidos pelo IPMA são positivos, nomeadamente na zona (Mar de Barents e águas adjacentes) onde mais se captura esta espécie muito consumida em Portugal.

Os bacalhaus juvenis não estão em alta, mas a chamada biomassa desovante está em níveis elevados e há uma estabilidade do stock num nível elevado.

Confirmando os alertas de quem aconselha os portugueses a comerem menos sardinha e mais outras espécies próximas, o relatório mostra como o carapau, a cavala ou o biqueirão estão em alta, com mais stocks disponíveis no mar e uma tendência bastante positiva de crescimento da quantidade de juvenis.