Sete anos depois, única loja Bricor em Portugal vai fechar portas

A única loja Bricor em Portugal vai fechar portas daqui a pouco mais de um mês, revelou à TSF fonte oficial do grupo El Corte Inglés.

Esta é a única loja da marca espanhola a operar fora de Espanha e quando foi inaugurada, há sete anos, albergava cerca de 130 postos de trabalho. Localizada junto ao Porto Fashion Outlet, à data, a loja era a maior da cadeia que pertencia.

O número de trabalhadores foi reduzido ao longo dos anos e, neste momento, faziam parte do staff da loja 41 pessoas.

A decisão de encerrar esta loja, explica fonte da marca espanhola, prende-se com uma mudança de estratégia do grupo comercial face às condições do mercado.