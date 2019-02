Sindicalistas da Frente Comum entregam ao Governo postais a pedir aumentos

A coordenadora da Frente Comum, Ana Avoila, disse à agência Lusa que a realização do Plenário Nacional de dirigentes, delegados e ativistas sindicais em frente à Presidência do Conselho de Ministros tem como objetivo chamar a atenção do Governo para o descontentamento dos trabalhadores da função pública.

"Contamos ter cerca de 700 sindicalistas no plenário, onde será discutida a continuação da luta no setor", disse Ana Avoila, acrescentando que será aprovada, no local, uma resolução para entregar ao Governo.

Os sindicalistas presentes serão ainda portadores de "milhares de postais a exigir o aumento dos salários", que serão entregues na Presidência do Conselho de Ministros.

Segundo Ana Avoila, os postais têm estado a ser recolhidos nos locais de trabalho desde o início do mês.

Os funcionários públicos fizeram uma greve nacional no dia 15 para contestar a continuação do congelamento salarial, que dura desde 2009.