"Só peca pelo atraso." Sindicato aplaude programa de rescisões da Altice

O presidente do sindicato dos trabalhadores da Altice Portugal vê com bons olhos o programa de rescisões da empresa para funcionários a partir dos 50 anos .

O programa de saídas voluntárias da Altice prevê que os colaboradores entre os 50 e os 55 anos podem ir para casa com ordenado completo acrescido de 50% dos suplementos remuneratórios até à idade da reforma.

É ainda aceite a pré-reforma para colaboradores com mais de 55 anos, com possibilidade de receber 80% do salário.

Jorge Félix garante que há muito tempo que os trabalhadores da Altice esperavam por esta proposta, batizada Programa Pessoa. Só "peca pelo atraso".

Para o sindicalista, este é um "plano razoável", pois permite a entrada de jovens trabalhadores à procura do primeiro emprego e dá boas condições a quem sai.

Por outro lado, admite Jorge Félix "é discriminatório" para os funcionários mais velhos.

Além de mais experientes, "uma pessoa com 50 anos está totalmente apta a desempenhar as suas funções e a aprender se for necessário".

Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, deixa o alerta: o afastamento de trabalhadores que ainda estão aptos a trabalhar pode fomentar a contratação de novos funcionários "mais baratos e com menos direitos".

"Os novos trabalhadores que a Altice venha a contratar têm de ser enquadrados naquilo que está definido na contratação coletiva".

O presidente da Altice, Alexandre Fonseca, garantiu nesse sentido que este programa não tem como objetivo poupar dinheiro à empresa, mas serve antes para "incorporar novos talentos".

Os trabalhadores têm até 4 de fevereiro para se candidatarem ao Programa Pessoa. De acordo com as contas do sindicato dos trabalhadores da Altice Portugal pode abranger até dois mil funcionários.