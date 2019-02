TAP tem centenas de bilhetes a metade do preço. Mas só até domingo

Todos os bilhetes para voos operados pela TAP para qualquer destino na Europa, África, América do Norte ou América do Sul estão a metade do preço.

A campanha é válida para viagens entre os dias 28 de fevereiro de 2019 e 31 de março.

Para viajar a metade do preço terá de fazer uma reserva até domingo no site da TAP e introduzir um código promocional.