Taxa de desemprego cai para nível mais baixo dos últimos 16 anos

A taxa de desemprego caiu para os 7%, em maio, menos um ponto percentual que no mês anterior, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Trata-se do valor mais baixo registado desde o ano de 2002.

Em comparação com maio de 2017, a queda da taxa de desemprego é de 2,2 pontos percentuais.

Os dados do INE indicam que, em maio, existiam cerca de 363 mil desempregados em Portugal.