Taxa de desemprego nunca foi tão baixa nos últimos 14 anos

É preciso recuar até 2004 para encontrar uma taxa mais baixa do que esta. O Instituto Nacional de Estatística (INE) calcula uma taxa de desemprego de 6,7 no segundo trimestre de 2018, quando no segundo trimestre de 2004 era de 6,3%.

A atual trajetória descendente começou há dois anos. De acordo com o INE "a população desempregada, estimada em 351,8 mil pessoas, diminuiu 14,2% em relação ao trimestre anterior (58,3 mil pessoas), prosseguindo as diminuições trimestrais observadas desde o 2.º trimestre de 2016".

E,"em relação ao trimestre homólogo de 2017, a população desempregada diminuiu 23,7% (109,6 mil pessoas)".

Foto: INE

Apesar de também diminuir, continua elevada a taxa de desemprego jovem. Entre os 15 e os 24 anos o desemprego "foi de 19,4%, o valor mais baixo da série iniciada no 1.º trimestre de 2011. Em relação ao trimestre anterior, aquela taxa diminuiu 2,5" pontos percentuais.

Em resumo existem agora em Portugal cerca de 351 800 desempregados. Menos 110 mil do que no ano passado.