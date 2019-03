Taxa turística no Porto não afasta turistas... e rende mais de 10 milhões de euros

Desde o dia 1 de março de 2018 que são cobrados dois euros por dormida na cidade do Porto.

No último ano houve um aumento de 4,3% no número de turistas que passaram a noite na cidade, com mais de 5,2 milhões de dormidas. Ricardo Valente, vereador da economia, diz que a autarquia angariou 10,4 milhões de euros com a taxa turística e garante que a cobrança de dois euros não afastou os hóspedes.

"O município do Porto não pode ter uma economia alicerçada numa atividade turística que desgasta os equipamentos da cidade e não usufruir de forma direta de nenhuma receita numa perspetiva fiscal. O Estado não entrega qualquer receita de IVA."

Ricardo Valente explica que dos 10,4 milhões de euros, 2,5% é entregue aos empreendimentos turísticos e alojamentos locais, que fazem a cobrança da taxa. O vereador esclarece que esta verba tem sido usado para melhorar os serviços que a cidade presta à população.

"Aquilo que é ao aumento de serviços nas áreas de limpeza, recolha de lixo, aquisição de equipamentos para a PSP, o reforço de equipamento da policia municipal. Tudo isto tem sido feito porque temo um acréscimo de receita adicional que melhora os serviços da cidade."

A Câmara Municipal do Porto não aceita diferenciar o valor cobrado aos hostels e a hotéis 5 estrelas, no entanto, e a pensar nos jovens e estudantes, admite rever o regime de isenções.

