Teodora Cardoso avisa para o perigo de opções eleitoralistas no próximo orçamento

A presidente do Conselho das Finanças Públicas alerta que o país ainda está sob vigilância apertada dos mercados e por isso não pode tomar medidas a pensar em eleições.



"Nós continuamos sob observação estreita dos mercados e das agências de rating. Se nós fossemos para medidas eleitoralistas, provavelmente aí sim teria um impacto na taxa de juro, através do prémio de risco, porque aí a atenção que nos está a ser dada é enorme.", sublinha Teodora Cardoso.

"Não podemos pensar que o problema está resolvido, porque não está."

Na opinião de Teodora Cardoso, a credibilidade da dívida portuguesa nos mercado pode de resto aumentar muito quando a agência de rating Moodys, a única que ainda tem Portugal no nível considerado lixo, retirar o país desse patamar.

O Conselho das Finanças Públicas melhorou a perspetiva do défice para este ano. Teodora Cardoso considera que um dos principais fatores que levou a essa revisão é o aumento das receitas da Segurança Social.

"Mesmo o salário mínimo paga Segurança Social. Isso reflete-se muito mais nas receitas da Segurança Social do que nos impostos. De facto, aí houve uma grande diferença e que veio exatamente do aumento do emprego."