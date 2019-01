Teodora Cardoso deixa Finanças Públicas. Entra Nazaré Costa Cabral

O Governo aceitou a proposta do presidente do Tribunal de Contas e do governador do Banco de Portugal de nomeação da professora universitária Nazaré Costa Cabral para o cargo de presidente do Conselho das Finanças Públicas.

"O Senhor Presidente do Tribunal de Contas e o Senhor Governador do Banco de Portugal propuseram ao Governo a nomeação da Prof. Doutora Nazaré Costa Cabral como nova titular do referido cargo, tendo o Governo aceite a referida proposta conjunta, com efeitos a 1 de março de 2019", pode ler-se numa nota do Governo.

Na mesma nota, o Executivo liderado por António Costa sublinha que a mudança acontece "em face do termo do mandato de 7 anos, não renovável" da atual presidente do Conselho Superior do Conselho das Finanças Públicas, Teodora Cardoso.

Na comunicação feita pelo gabinete do chefe do Governo refere-se ainda que o primeiro-ministro "agradece à Dr. Teodora Cardoso o trabalho desenvolvido e o espírito de serviço público" durante o período em que exerceu funções à frente da entidade administrativa independente que tem como missão avaliar a política orçamental.

Nazaré Costa Cabral, doutorada em direito e licenciada em economia, vai substituir no cargo a economista Teodora Cardoso, que preside ao Conselho das Finanças Públicas desde fevereiro de 2012.

"Procuraremos desempenhar as tarefas que nos cabem com a maior isenção, usando toda a nossa capacidade e a dos colaboradores que iremos recrutar, para apoiar o Parlamento e o Governo nas complexas decisões necessárias para que a política orçamental respeite uma trajetória de sustentabilidade", afirmava em 2012, no discurso da tomada de posse, Teodora Cardoso.