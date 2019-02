Trabalhadores da logística da Sonae de Azambuja e Maia em greve na próxima semana

De acordo com informação do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e serviços de Portugal (CESP), a greve na Logística de Azambuja decorrerá entre as 9:00 e as 10:00 de segunda e terça-feira, e entre a 1:00 e as 2:00 e as 9:00 e as 10:00 de quarta, quinta e sexta-feira.

Na Logística da Maia, a greve será sempre de duas horas por turno, nos mesmos dias da semana.

Numa nota de imprensa, o CESP acusa a Sonae de não responder às reivindicações dos trabalhadores, que se queixam dos baixos salários, de discriminações salariais e injustiças nas carreiras profissionais, de desrespeito pelos seus direitos e de ritmos de trabalho desumanos.

Com esta greve, os trabalhadores pretendem aumento dos salários, a valorização da carreira profissional de operador de armazém, a integração nos quadros da empresa dos trabalhadores com vínculo precário, a manutenção do direito à pausa a meio de um dos períodos de trabalho.

Esta greve parcial realiza-se no âmbito de uma quinzena de luta do setor em curso até ao final de fevereiro.