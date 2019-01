Turismo britânico em Portugal regista quebra de 8% no último ano

O turismo será sempre um dos setores que mais afetado pelo Brexit qualquer que seja o cenário que saia esta terça-feira do Parlamento britânico.

Desde que se colocou o cenário de saída do reino Unido da União Europeia que o turismo britânico para Portugal tem vindo a descer. "Tem havido uma diminuição de turistas britânicos, cerca de 8% acumulado até outubro", esclarece a Secretária de Estado do Turismo. "O que significa que estamos a atingir os segmentos que deixam maior valor em Portugal", acrescenta.

No entanto, Ana Mendes Godinho ressalva que em novembro do ano passado já houve uma recuperação e que essa diminuição do número de turistas, ao invés, tem sido compensada pelo aumento na receita.

A incerteza quanto ao futuro no que respeita ao setor do turismo é grande, mas a Secretária de Estado sublinha que é preciso apostar em campanhas de marketing, tanto no principal emissor de turistas para Portugal, o Reino Unido, como noutros mercados, apostando na " competitividade aérea".

Em alternativa ao mercado britânico o turismo aposta noutros mercados que estão a dar bons sinais. "Os Estados Unidos, o mercado Chinês, Canadá, Brasil, são mercados a reagir muito bem e com crescimentos muito expressivos para Portugal", diz Ana Mendes Godinho.

Turismo quer recuperar percursos pedestres após incêndio em Monchique

A Secretária de Estado do Turismo assina esta tarde na câmara Municipal de Monchique um protocolo que prevê a recuperação e ampliação de percursos pedestres e cicláveis no concelho, alguns destruídos no incêndio. O protocolo prevê um investimento de 480 mil euros e envolve a autarquia, a Região de Turismo do Algarve e a associação ambientalista Almargem.

Neste projeto "serão também incluídos programas associados ao turismo de natureza e de oferta cultural", esclarece Ana Mendes Godinho.