Turismo suspira de alívio com o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas

Já havia turistas a querem cancelar férias e a suspenderem viagens com medo de falhar o combustível. Hotéis, rent-a-cars, restaurantes esperam agora que a Páscoa seja boa para o setor turístico.

Com o anúncio de que a greve foi suspensa os hoteleiros do Algarve acreditam que a Páscoa poderá ser passada com normalidade. Elidérico Viegas da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) aplaude o consenso encontrado e lembra que já havia turistas a manifestar a intenção de cancelar as suas reservas.

Também a Confederação do Turismo de Portugal se mostra "extremamente contente" porque a greve iria ter consequências "extremamente gravosas" para o setor em plena época de Páscoa.

Também as rent-a-car já estavam a passar por dificuldades. Esta quarta-feira, houve muita gente que não seguiu viagem visto que as empresas não conseguiam atestar os automóveis e os turistas não arriscavam seguir viagem.

Armando Santana, responsável pela Associação de rent-a-cars do Algarve, esclarece que, até que seja reposta a normalidade, vão optar pela estratégia de "entregar as viaturas com o mínimo de combustível necessário" para que os turistas possam circular, esperando que nos próximos dois ou três dias já se possam abastecer com normalidade em qualquer posto de combustível.

A Secretária de Estado do Turismo saiu entretanto com uma nota onde afirma que "os turistas, quer nacionais, quer estrangeiros, dispõem de todas as condições para viajar pelo País sem problemas."