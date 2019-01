Um aeroporto sem estudo de impacto ambiental? "Não há incompatibilidade, há urgência"

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas diz-se tranquilo com a assinatura do acordo para o novo aeroporto do Montijo, mesmo não tendo sido entregue o estudo de impacto ambiental, que só vai ficar pronto no primeiro trimestre deste ano.

Em declarações à TSF Pedro Marques reafirma que nenhuma obra vai ser feita sem "todas as medidas de mitigação de impacto ambiental devidamente assumidas e concretizadas".

"Não há qualquer incompatibilidade", assegura. Há sim "um sentido de urgência em ter uma solução a longo prazo que permite duplicar a capacidade aeroportuária em Lisboa."

Pedro Marques recusa ainda a ideia de que o aeroporto do Montijo não tenha capacidade de crescimento.

Com a expansão da pista e a construção de um terminal, o aeroporto terá capacidade para 15 milhões passageiros, diz, o equivalente ao aeroporto Sá Carneiro.

O acordo de financiamento do novo aeroporto do Montijo e alterações na atual infraestrutura Humberto Delgado, em Lisboa, será assinado esta tarde entre a ANA - Aeroportos de Portugal e o Estado.

A extensão da pista no Montijo vai ser ampliada um pouco mais de 300 metros para sul e não entrará na Zona de Proteção Especial das Aves, assegura presidente da Comissão Executiva da ANA. O aeroporto fica assim preparado para receber aviões de médio e longo curso.

O novo aeroporto vai ter um estaleiro de obra ao longo de 33 meses e inclui a construção de uma circular externa no Montijo, de um novo acesso direto do aeroporto à Ponte Vasco da Gama, da Variante da Atalaia e de duas avenidas de ligação ao Cais do Seixalinho.