"Um problema bom." Aumento da procura dos passes "só assusta quem nunca fez projetos"

O secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade rejeita a ideia de caos nos transportes com os novos passes e garante que não está em causa um problema.

A resposta surge depois de Manuela Ferreira Leite ter dito, no programa Pares da República , que incentivar a utilização dos transportes sem cuidar de melhorar o sistema de transportes é planear de uma forma obtusa e arriscar não ter resposta para um aumento de utilizadores.

José Gomes Mendes considera que esse é "um problema bom" e que a maior procura vai levar a uma maior oferta nos transportes públicos.

Secretário de Estado acredita que maior procura dos passes é "um problema bom"

Dirigindo-se àqueles que "dizem que pode vir aí o caos porque vai aumentar a procura", o governante respondeu com positivismo: "Se dizem que vai aumentar a procura é porque reconhecem que a medida tem isso de positivo."

"Aumentar a procura só assusta quem nunca fez projetos, quem se dedica ao comentário", aponta, frisando que está em causa um "problema bom", em que "há mais procura, há mais pessoas a pagar transporte público e há que colocar mais oferta no terreno".

O secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade revelou que "a procura tem estado a crescer em valores que se aproximam dos 10% desde 2015" e que, como tal, a oferta tem de crescer. "Há mais clientes, mais procura, mais quem pague e temos de colocar mais oferta. É um problema bom", reitera.

À margem da conferência "O Futuro da Mobilidade", esta manhã, em Viseu, José Gomes Mendes respondeu ainda aos que afirmam que é o Interior que está a pagar os transportes mais baratos para as pessoas de Lisboa e Porto.

Interior a pagar medida? "Acho que é um ataque direto ao princípio da solidariedade"

"Acho que é um ataque direto ao princípio da solidariedade, porque era a mesma coisa que dizermos que as pessoas do Litoral - que em média pagam, em volume, mais impostos - estão a financiar as consultas médicas ou as portagens do Interior", esclarece o governante, frisando que "cada caso é um caso, cada serviço é um serviço".