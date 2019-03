Um século depois, BMW pode parar de produzir no Reino Unido devido ao Brexit

A BMW anunciou, esta terça-feira, que poderá ser obrigada a retirar a produção de Mini de Inglaterra, caso não haja um acordo para o Brexit. A decisão pode afetar as oito mil pessoas que trabalham no local.

PUB

A empresa alemã está situada em Cowley, perto de Oxford, há mais de um século e emprega milhares de trabalhadores. Os carros começaram a ser fabricados em Cowley em 1914, altura em que, segundo o The Guardian , a William Morris começou a replicar as técnicas de linha de produção dos EUA. Desde essa altura que a BMW tem a fábrica no Reino Unido.

Peter Schwarzenbauer, membro do conselho da marca e responsável pelas marcas Mini e Rolls-Royce, admitiu, em declarações à Sky News , que o futuro da marca em território britânico estava ameaçado.

É um hipótese em cima da mesa, admite, tendo em conta que "não é possível suportar custos 10% superiores".

Também a Toyota já tinha anunciado que um não acordo para o Brexit poderá levar à saída da empresa do Reino Unido, o que também levaria ao desemprego de cerca de 2600 trabalhadores.