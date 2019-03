Uma vida verde para as exportações

Saúde, construção e agroalimentar são os três primeiros setores que estabelecem com o Governo pactos para a competitividade.

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, explica porque foram escolhidas estas áreas: "Quisemos começar por alguns setores que, pelo peso significativo que já têm nas exportações ou porque enfrentam desafios particulares neste momento, pudessem dar o sinal de como queremos trabalhar com as empresas a partir daqui."

A ideia é apoiar os esforços da promoção externa das exportações, da internacionalização das empresas portuguesas e também facilitar o acesso a linhas de financiamento.

Para que, "por exemplo, quando estamos a desenhar sistemas de incentivos, possamos adequar os anúncios de candidatura às necessidades especificas de politicas públicas pactuadas como os setores", revela Pedro Siza Vieira.

José Milheiro ouviu as explicações do ministro da Economia

Estes Pactos Setoriais para a Competitividade e Internacionalização vão ser assinados, na presença do primeiro-ministro, com o Portuguese AgroFood Cluster, a Health Cluster Portugal e com Cluster AEC-Arquitetura, Engenharia e Construção.

Os clusters

O Portuguese AgroFood Cluster, com 466 associados, opera no setor agroalimentar, responsável por cerca de 112 mil postos de trabalho e 16 mil milhões de euros de volume de negócios, dos quais 6 mil milhões de euros em exportações.

De acordo com o ministro da Economia, "o agroalimentar é um setor de grande crescimento de exportações e, para continuarmos a ser competitivos nessa área, temos que continuar a apostar no conhecimento, na inovação e mesmo na digitalização de processos".

A Health Cluster Portugal pertence ao setor da saúde, no qual se registam cerca de 279 mil postos de trabalho e 27 mil milhões de euros de volume de negócios, dos quais 1.400 milhões de euros são provenientes de exportações. O setor tem 172 associados.

Para Pedro Siza Vieira, "na saúde é importante notar o peso económico que as várias atividades de saúde têm e há aqui uma possibilidade de crescimento muito significativo, quer ao nível da contribuição do setor para a investigação e desenvolvimento em Portugal, mas também naquilo que pode ser o aumento da produção em matéria de serviços farmacêuticos, de forma a diminuir o défice comercial que continuamos a ter nesse setor."

O Cluster AEC - Arquitetura, Engenharia e Construção (59 associados) pertence a uma fileira responsável por mais de 551.729 postos de trabalho e 37,48 mil milhões de euros de volume de negócios, que representam cerca de 20% do PIB.

"A arquitetura, engenharia e construção são setores que nos próximos anos vão ter grande crescimento e investimentos em toda a Europa e noutros continentes e nós precisamos de capacitar esse setor para ser capaz de ser competitivo e de ganhar todas as oportunidades, não apenas no nosso país mas também noutros mercados", sublinha Pedro Siza Vieira.

Entretanto, esta quarta-feira são assinados outros três pactos setoriais em "setores decisivos para as nossas exportações industriais". O setor automóvel, o setor das tecnologias de produção e o setor dos moldes, ferramentas especiais e plásticos.

Portugal tem ainda mais 14 clusters identificados e que também vão ser contemplados. Os setores vão ter, por exemplo, uma palavra a dizer na formação de novos trabalhadores.

O ministro da Economia defende que é preciso "identificar áreas que ao nível da formação profissional sejam mais importantes, como desenhar os currículos nas ofertas formativas, seja no ensino técnico-profissional ou no ensino superior, para os adequar às necessidades de cada setor".

No fundo, estamos a "assegurar o objetivo de crescer uma década acima da média da União Europeia. De conseguir atingir 50% do PIB como valor das nossas exportações", conclui Pedro Siza Vieira.