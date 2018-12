Contas do Estado positivas até setembro

O saldo orçamental situou-se em 1.111,2 milhões de euros no conjunto dos três primeiros trimestres de 2018, representando 0,7% do PIB, face a um défice de 3,2% no período homólogo, divulgou hoje o INE.

"No conjunto dos três primeiros trimestres de 2018, o saldo global das Administrações Públicas fixou-se em 1.111,2 milhões de euros, representando 0,7% do PIB (-3,2% em igual período do ano anterior)", refere o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Também no ano terminado no terceiro trimestre, o saldo das Administrações Públicas "atingiu um valor ligeiramente positivo", de 0,0% do PIB, que compara com um défice de 1% no trimestre anterior.

"Esta variação, entre outros efeitos, refletiu um conjunto de fatores especiais que afetaram as finanças públicas no 2.º e 3.º trimestre", avança o INE.

Segundo o instituto, "tomando como referência valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das Administrações Públicas situou-se em 3.082,2 milhões de euros no 3.º trimestre de 2018, correspondente a 6,0% do PIB".

As contas até setembro estão, no entanto, condicionadas pelo pagamento do subsídio de Natal. Ao contrário do ano passado, desta vez foi pago a funcionários públicos e pensionistas por inteiro em novembro e não ao longo do ano. O ministério das Finanças estima que as contas do último trimestre tenham, por esta via, perto de 3 mil milhões de euros de despesa adicional.

No primeiro semestre do ano, o défice situou-se em 1,9% do PIB, em contas nacionais.

A meta do Governo é de um défice de 0,7% do PIB no conjunto do ano.