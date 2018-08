Valor do metro quadrado das casas atinge recorde da década

A avaliação que os bancos fazem das casas para conceder créditos voltou a aumentar, em julho, pelo 16º mês consecutivo. O valor médio da avaliação bancária atingiu os 1.187 euros por metro quadrado, o que significa o valor mais alto registado na última década.



Os dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística mostram que o valor médio do metro quadrado das casas de julho está avaliado em mais sete euros do que no mês anterior, o que significa "um aumento de 0,6% relativamente a junho e de 6,3% face ao mesmo mês do ano anterior".



No que diz respeito aos apartamentos, quando comparado com o mês anterior, "o valor médio de avaliação dos apartamentos aumentou cinco euros em julho, para 1 243 euros/m2" . Já nas moradias, o valor médio de avaliação subiu 13 euros para 1 090 euros/m2.



No conjunto da habitação, a nível regional, as maiores subidas registaram-se no Algarve (1,4%) e no Norte (1,3%). A Região Autónoma dos Açores (- 1,9%) e a Região Autónoma da Madeira (-0,2%) registaram as únicas descidas.



O valor mais elevado, no que se refere aos apartamentos, foi observado na região do Algarve (1 550 euros/m2 ) e o mais baixo no Alentejo(999 euros/m2 ).

No mesmo plano, em comparação com junho, o Algarve apresentou a maior subida (1,6%). A Região Autónoma dos Açores e a Região Autónoma da Madeira registaram as únicas descidas (-2,1% e -0,1% respetivamente).