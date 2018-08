Investimento através de vistos gold caiu 50,5% em julho

O investimento captado através de vistos gold caiu 50,5% em julho, face a junho, e 56% em termos homólogos em relação ao ano de 2017. O valor do investimento situou-se nos 26,1 milhões de euros, tendo sido apenas concedidas autorizações de residência por via da compra de imóveis.

De acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, durante o mês passado foram concedidos 47 vistos, dos quais sete para reabilitação urbana. Desde a atribuição do primeiro visto para reabilitação urbana - em julho de 2016 - foram concedidos 171 vistos "dourados".

Nos primeiros sete meses do ano, o investimento captado através deste instrumento totalizou 510.145.428,98 euros, o que representa uma queda de 22,2% face ao período homólogo de 2017.

Em termos acumulados - desde que os vistos gold começaram a ser atribuídos, a 8 de outubro de 2012, e até julho de 2017, o investimento total captado ascende a 3.921.411.271,37 euros, dos quais 366.144.760,19 euros por via da transferência de capital e 3.555.266.511,18 euros pela aquisição de bens imóveis.

Desde a criação deste instrumento, que visa a captação de investimento, foram atribuídos 6.416 ARI: dois em 2012, 494 em 2013, 1.526 em 2014, 766 em 2015, 1.414 em 2016, 1.351 em 2017 e 863 em 2018.

Em termos acumulados, foram concedidos 6.064 vistos pelo requisito da aquisição de bens imóveis, 341 por transferência de capital, e 11 pela criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho.

A China lidera a lista de ARI atribuídas (3.912 até julho), seguida do Brasil (568), África do Sul (257), Turquia (228) e Rússia (222).