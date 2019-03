112, o número de emergência em toda a Europa

112. Este é o número gratuito para o qual ligamos quando estamos numa situação de emergência, mas o número não é só válido em Portugal. É também o número de socorro utilizado em toda a União Europeia por pessoas que tenham, por exemplo, um acidente de viação, que precisem de assistência médica ou que tenham sido vítimas de um crime.

Sabia Que... 112 é o número de emergência em toda a Europa?

E este é o número para o qual ligam os automóveis em caso de acidente de viação grave. Isto porque, desde março de 2018, de acordo com a legislação europeia, todas as novas viaturas devem estar equipadas com o sistema de chamadas de emergência a bordo apelidado de eCall.

O sistema é ativado por sensores e liga automaticamente para o 112, comunica a localização do automóvel e a hora e a direção em que viaja, mesmo se o condutor e passageiros estiverem inconscientes ou incapacitados.

A chamada pode também ser ativada manualmente ao premir um botão dentro do carro, no caso de assistir a um acidente grave e o queira comunicar. Até 2500 vidas podem ser salvas por ano através deste sistema, estimam as autoridades.

De acordo com a Comissão Europeia, 49% dos cidadãos europeus sabem que o 112 é o número de emergência utilizado em toda a União Europeia.

