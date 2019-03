A UE e o combate à violência contra mulheres

A violência contra as mulheres acontece um pouco por toda a Europa. De acordo com um estudo da União Europeia mais de uma em cada cinco mulheres já estiverem numa relação em que sofreram violência física por parte do parceiro ou ex-companheiro.

Os dados são preocupantes e levaram Bruxelas a pôr em prática várias medidas de combate à violência contra mulheres.

Desde 2015 que a lei dos direitos das vítimas exige que todos os países da União tenham abrigos, informação e proteção especial durante um processo penal. As ordens emitidas num dos Estados-membros devem ser rapidamente reconhecidas em todos os outros.

Para ouvir: o que faz a União Europeia para combater a violência contra as mulheres?

Em 2017, a União Europeia lançou uma campanha para informar sobre locais onde pedir ajuda e financiar projetos locais.

Além disso, Bruxelas juntou-se às Nações Unidas para lançar a iniciativa Spotlight, que pretende responder a todas as formas de violência contra as mulheres e as jovens raparigas.

A iniciativa vai fazer investimentos de larga escala na Ásia, África, América Latina, Pacífico e Caribe, com o objetivo de alcançar melhorias significativas na vida das mulheres.

A União Europeia está também a trabalhar na conclusão da adesão dos Estados-membros à Convenção de Istambul do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, que confere às vítimas o direito de proteção e apoio.

Portugal foi o primeiro Estado-membro a ratificar este instrumento internacional.

