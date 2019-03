192 mortos e 1.800 feridos. Somam-se ainda todas as outras pessoas cujas vidas ficaram marcadas pelo atentado terrorista em Madrid em 2004. Desde então, foram vários os atentados em solo europeu e a luta contra o terrorismo tem vindo a ganhar cada vez cada vez mais destaque nas políticas europeias.

PUB

Em 2017, a União endureceu as regras e as sanções relacionadas com atividades terroristas mas também criou um mecanismo para dar um melhor apoio às famílias e às vítimas de terrorismo. Estão em causa questões relacionadas com a assistência médica e psicológica e com o aconselhamento jurídico e prático. Com este diploma, foram criados também mecanismos de emergência para ajuda na sequência de um atentado.

Sabia que - A UE na luta contra o terrorismo

Imaginando que um atentado terrorista vitima pessoas de outros países que não aquele onde ocorreu o incidente, está previsto que as vítimas de outros países europeus possam também receber a mesma assistência e indemnizações que os residentes no país.

Para este ano, a União Europeia prevê abrir um centro de coordenação para as vítimas do terrorismo. Só entre 2015 e 2018, nove países da União Europeia foram afetados pelo terrorismo.

"Sabia que? Tudo o que precisa de saber sobre a União Europeia" faz parte do projeto da TSF A Hora da Europa, com o apoio do Parlamento Europeu.