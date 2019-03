Bruxelas quer combater disparidade de género em cargos de topo

Apenas um quarto dos membros de conselhos de administração das maiores empresas cotadas na Europa são mulheres. Quanto mais elevado é o cargo, menos mulheres estão presentes. Os setores que pagam melhor, como por exemplo o ramo da construção ou das tecnologias da informação, também continuam a ter uma forte presença masculina.

PUB

De acordo com as conclusões de um estudo da McKinsey & Company sobre a representação feminina em posições de liderança nas empresas, Portugal supera Espanha e Itália no equilíbrio de género nas companhias, mas está bastante distante do norte da Europa e EUA. Os conselhos de administração de empresas em Portugal têm 22% de mulheres em comparação com 27% a nível europeu.

Para evitar a disparidade de género, a União Europeia financia projetos que apoiem mulheres que já trabalhem ou que pretendam entrar em setores predominantemente masculinos, como a pesca, os transportes, as atividades empresariais, a segurança e a política.

Para ouvir: Saiba o que Bruxelas está a fazer para combater diferenças entre homens e mulheres em cargos de topo

Bruxelas quer também tornar os processos de seleção mais transparentes, com políticas de igualdade e modalidades de trabalho flexível, para que as mulheres consigam ultrapassar os obstáculos que as têm impedido de progredir nas carreiras.

A legislação europeia já prevê proteção de discriminação e do assédio no local de trabalho e exige que algumas grandes empresas apresentem relatórios sobre as políticas de diversidade.

No futuro, Bruxelas quer ir mais longe e exigir que algumas empresas tenham pelo menos 40% de cada sexo nos conselhos de administração e aumentem os atuais direitos a licenças e regimes de trabalho flexível.

"Sabia que? Tudo o que precisa de saber sobre a União Europeia" faz parte do projeto da TSF A Hora da Europa, com o apoio do Parlamento Europeu.