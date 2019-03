O requisito básico é apenas um: ter 18 anos. A partir daí, qualquer jovem cidadão europeu pode candidatar-se a receber um passe para viajar pela Europa através da iniciativa DiscoverEU.

A ideia da Comissão Europeia é proporcionar aos jovens de 18 anos - uma idade marcante que, entre outras coisas, simboliza a transição para a idade adulta - uma experiência de viagem que lhes permita tirar partido da liberdade de circulação na União Europeia. Descobrir a diversidade e a riqueza cultural das diferentes regiões e contactar com pessoas de todo o continente são outros dos objetivos desta iniciativa europeia.

Sabia Que... a Comissão Europeia patrocina viagens pela Europa?

As viagens são feitas essencialmente de comboio, ao género de InterRail, e os primeiros jovens a beneficiar deste "presente europeu" começam a viajar já em abril. Na primeira candidatura, a Comissão quis oferecer um mínimo de 12 mil experiências, sendo que, para Portugal, a quota era de 240 bilhetes para viajar.

A próxima fase de candidaturas vai ser no verão, garante a Comissão Europeia.

