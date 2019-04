Seja através da clonagem de cartões de crédito, de serviços bancários online ou até mesmo falsificação de identidade, todos os anos os utilizadores de cartões de pagamento perdem 1.5 mil milhões de euros devido a fraudes.

Sabe como é que a UE combate a fraude de cartões de crédito?

Para evitar o crescimento do números deste tipo de fraudes a União Europeia quer tornar as transações eletrónicas mais seguras através de medidas reforçadas como por exemplo a autenticação forte do cliente a aplicar por todos os prestadores de serviços de pagamento, incluindo os bancos.

Bruxelas está também a olhar para a lei de 2001 relativa ao combate à fraude em meios de pagamento que não em numerário. Quer adaptar-se aos novos truques de quem comete as fraudes e reforçar a ajuda às vítimas, facilitar a denúncia de crimes e tomar medidas mais firmes para prevenir a fraude informática e através da Internet.

