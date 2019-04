Como é que Bruxelas defende a liberdade religiosa?

Bruxelas tem assegurado que em todos os países da União Europeia os crimes contra as pessoas com base na religião sejam puníveis ao abrigo do Direito Penal e que todas as vítimas de crimes tenham um determinado nível de direitos.

Se um cidadão sentir que foi discriminado, por exemplo, no trabalho, devido à religião que segue, a União Europeia tem mecanismos que ajudam a chegar à justiça.

Os Estados-Membros são obrigados a assegurar que todas as pessoas que se sintam lesadas pela não-aplicação do princípio da igualdade de tratamento, possam recorrer a processos judiciais ou administrativos, mesmo depois de ter mudado de emprego.

Os Estados-membros são também obrigados a ter nos sistemas legais medidas que impeçam o despedimento de trabalhadores que apresentem queixa das empresas a nível judicial

A diretiva de Bruxelas prevê ainda que as organizações de apoio a minorias religiosas possam intervir em processos judiciais para apoio de quem se sentiu lesado.

A União Europeia recomenda também a monitorização das práticas no local de trabalho, de convenções coletivas, de códigos de conduta, da investigação e do intercâmbio de experiências e boas práticas.

