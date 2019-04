Conheça o Horizonte 2020, o programa de investigação e inovação da UE

O Horizonte 2020 é o maior programa da União Europeia para apoio à investigação, através do financiamento de projetos. Tem um orçamento de quase 80 mil milhões de euros até 2020 que é atribuído na base de concursos.

O programa é composto por três grandes grupos: a excelência científica, a liderança industrial e os desafios societais.

No pilar da excelência científica são apoiadas as investigações de fronteira financiadas pelo Conselho Europeu de Investigação, as Ações Marie Curie através de formação ou trabalho noutro país, mas também equipamento para investigação que pode custar milhões de euros. Toda a investigação é financiada com base na excelência.

Já o objetivo da liderança industrial é incentivar as empresas a investirem mais em investigação de forma a estimular a inovação. Este pilar inclui também instrumentos financeiros para ajudar sobretudo as pequenas e médias empresas e facilitar o acesso ao Financiamento de Risco.

O terceiro e último grupo de atenção do Horizonte 2020 diz respeito aos desafios societais através do apoio a atividades que reúnam recursos e conhecimentos de diferentes domínios, tecnologias e disciplinas. Entre estes desafios está por exemplo a saúde, a agricultura, o ambiente, a liberdade e a segurança dos cidadãos. São problemas dos nossos dias que podem também representar uma oportunidade económica para empresas inovadoras e projetos de investigação. O terceiro pilar abrange tudo o que é investigação, projetos-piloto, bancos de ensaios apoio a contratos públicos.

"Sabia que? Tudo o que precisa de saber sobre a União Europeia" faz parte do projeto da TSF A Hora da Europa, com o apoio do Parlamento Europeu.