Em direto de Bruxelas: Entrevista com a eurodeputada Liliana Rodrigues

A eurodeputada socialista foi eleita em 2014. Integra a Comissão do Desenvolvimento Regional, a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, a Delegação para as Relações com os Países do Maxereque, e a Delegação à Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo.

PUB

Como membro suplente, está na Comissão da Cultura e da Educação, na Subcomissão dos Direitos do Homem e na Delegação para as Relações com a Assembleia Parlamentar da NATO.

Ao longo as próximas semanas vamos procurar respostas a questões como as alterações climáticas, crescimento e emprego, direitos humanos, eleições europeias, futuro da Europa, migrantes, proteção dos consumidores, proteção social? Estes são alguns dos pontos de partida para a conversa com os eurodeputados, em direto, de Bruxelas ou Estrasburgo.

Todas as semanas, à quartas-feiras, antes do Fórum, na emissão TSF e em TSF online, os temas europeus passam por aqui.