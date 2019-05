CDU desafia os que "tocam bateria e andam de helicóptero" a falarem sobre pescas

© Nuno Veiga/Lusa

O cabeça de lista europeu da CDU desafiou, esta terça-feira, os concorrentes, "que andam de helicóptero e de barco" a pronunciarem-se sobre as pescas e o que pretendem fazer em Bruxelas e Estrasburgo, numa visita ao porto de Peniche, Leiria.

"Alguns têm pouco para dizer a este respeito e até têm mais para esconder. Não é o nosso caso. Como não temos nada para esconder e temos muito para dizer, temos feito um esforço por dar a conhecer o que fizemos quer o que pensamos fazer", afirmou João Ferreira, após conversas com pescadores que descarregavam das embarcações o produto de mais uma jornada de trabalho no mar.

O eurodeputado comunista foi confrontado com o seu estilo de campanha eleitoral mais formal, sem recorrer a protagonismos como o presidente do PSD, Rui Rio, ou o seu cabeça de lista social, Paulo Rangel, ou do candidato do CDS-PP, que já tocaram bateria e voaram de helicóptero e viajaram de barco, por exemplo, durante os dias de apelo ao voto nas ruas.

"Ao mesmo tempo, lançamos o desafio aos tais que tocam bateria, andam de helicóptero e fazem 30 por uma linha para não falar daquilo que fizeram e querem fazer: estão disponíveis para apoiar a inclusão no regulamento europeu do fundo das pescas e assuntos marítimos de maiores apoios à modernização da frota pesqueira? Disponíveis para um reforço das instituições científicas que desenvolvem atividade na aquisição de conhecimento sobre o estado dos recursos pesqueiros? Respondam", incitou.

O eurodeputado falava da frota do cerco e da pesca da sardinha, em virtude das proibições de apanha de pescado devido às quotas e paragens biológicas para preservar as reservas da espécie, lamentando "o problema muito sério de rendimento" dos pescadores limitados à apanha de carapau ou cavala, com preços muito baixos na primeira venda, em que o cabaz de entre 22,5 a 25 quilos de peixe pode chegar a ter um valor de escassos seis euros.

Questionado sobre a participação na véspera do anterior primeiro-ministro Pedro Passos Coelho na campanha eleitoral social-democrata, João Ferreira afirmou que tal era "clarificador".

"[Passos Coelho] associa PSD a alguém que esteve associado a tudo aquilo que as pessoas conhecem, um país que ficou com uma dívida como nunca conheceu, um país que viu níveis de devastação social, emigração, pobreza, desemprego como há muitos anos não conhecia. O PSD significa tudo isso e era isso que alguns queriam continuar. Hoje, voltar a tudo isso significaria andar para trás. Nós o que precisamos é de avançar", disse.

Antes, ao pequeno-almoço, ainda na capital, João Ferreira encontrou-se na reitoria da Universidade de Lisboa com um conjunto de investigadores e bolseiros e recebeu o apoio formal à sua candidatura de 150 cientistas e docentes do ensino superior.