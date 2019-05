"Venham votar." João Ferreira apela a participação em "momento fundamental"

João Ferreira, candidato da CDU, votou na freguesia do Lumiar, em Lisboa © Tiago Petinga/Lusa

Num país onde a abstenção é das mais elevadas na Europa - mais de metade dos portugueses não exerce este direito - João Ferreira apelou à participação de todos: "O dia de hoje convida a fazer muitas coisas, por isso apelo a que, antes, venham votar".

O candidato comunista ao Parlamento Europeu pela CDU chegou esta manhã à mesa 11 da Escola Básica 2,3 Prof Lindley Cintra/Escola Secundária do Lumiar, em Lisboa, para exercer o seu direito de voto.

Em declarações aos jornalistas, João Ferreira recusou as críticas feitas ao longo da campanha de os partidos políticos terem abordado apenas questões nacionais, deixando de lado os temas da Europa.

O cabeça de lista lembrou que "as grandes questões nacionais têm relação com as decisões da União Europeia".

João Ferreira disse ainda esperar que a CDU tenha dado "um contributo" para a elucidação dos assuntos, assim como que os candidatos comunistas tenham sido "esclarecedores e informadores".

Cerca de 10,7 milhões de pessoas em Portugal podem votar hoje para o PE, ou seja, mais de um milhão do que na anterior eleição, em maio de 2014.

Agora concorrem 17 forças políticas, mais uma do que na última eleição ao PE.

No total, cerca de 400 milhões de eleitores dos 28 países da União Europeia elegem os 751 lugares do Parlamento Europeu, Portugal elege 21 deputados.