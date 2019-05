"Boicotes às urnas nunca são uma grande forma de protestar", alerta Nuno Melo

Nuno Melo, candidato do CDS-PP, votou na freguesia de Joane, em Vila Nova de Famalicão © José Coelho/Lusa

Nuno Melo exerceu o seu direito de voto esta manhã em Joane, freguesia da qual é natural, e em declarações aos jornalistas lembrou que "é graças aos fundos comunitários" que muito se pode fazer em Portugal.

"Em 2019 é o projeto europeu que está verdadeiramente em causa. E quando falo do projeto europeu falo do essencial que interessa ao desenvolvimento de países tão dependentes com Portugal", alertou.

Acrescentou que "é graças a fundos comunitários" que se "rasgaram pontes, estradas, universidades e escolas".

Mostrando-se preocupado com a abstenção e apontando que "hoje infelizmente é um dia muito soalheiro", Nuno Melo pediu à população que votasse.

"Peço às pessoas que, antes de irem para a praia ou depois, venham votar. O apelo é ao voto, não é em mim, hoje estaria proibidíssimo de fazer apelo ao voto próprio, mas seria importante até que Portugal desse em sinal à Europa numa redução de taxas de abstenção que são em regra próximas dos 60% e nos jovens 80%", refletiu.

Sobre o boicote numa freguesia de Montalegre, como forma de protesto contra a exploração de lítio, onde a Junta de Freguesia esteve fechada a cadeado mas foi entretanto aberta, tornando o voto possível, Nuno Melo lamentou.

"Os boicotes às urnas nunca são normalmente grande forma de protestar porque as pessoas prescindem sobre a sua própria capacidade de decidir sobre um bem comum", avisou.