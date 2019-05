"O direito ao voto custou tanto a ganhar e deve ser exercido", lembra Pedro Marques

Pedro Marques, o candidato do PS, exerceu o direito ao voto em Alcochete © Miguel A. Lopes/Lusa

Lusa Por 26 Maio, 2019 • 11:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"A abstenção é, de facto, o maior adversário dos europeístas e democratas e, por isso, o direito que demorou e custou tanto a ganhar em Portugal deve ser exercido. Esse é o principal apelo aos portugueses hoje: é que votem pela Europa e pela nossa democracia", advertiu Pedro Marques.

Pub Pub

O cabeça de lista socialista falava aos jornalistas após ter exercido o direito de voto, juntamente coma sua mulher Cecília Seixas Pedroza, cerca das 10h30, na Escola o Valbom, em Alcochete, no distrito de Setúbal, revelando que se mantém "confiante", mas que o apelo ao voto neste momento é o mais importante.

Pedro Marques adiantou ainda que, por agora vai manter-se em família, mas ao final da tarde seguirá para a sede do PS, no Largo do Rato, e depois para o hotel Altis, onde acompanhará os resultados das eleições.

Cerca de 10,7 milhões de eleitores são hoje chamados a eleger os 21 deputados portugueses ao Parlamento Europeu, numas eleições a que concorrem 17 listas.

Votam para as eleições ao Parlamento Europeu cerca de 400 milhões de cidadãos dos 28 países da União Europeia, que elegem, no total, 751 deputados.